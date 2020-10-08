Пожары в Рязанской области после ЧП на складе с боеприпасами сняли на видео с вертолета

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Алиса Маркова
Эксклюзив 56

В результате чрезвычайного происшествия на территории бывшей воинской части госпитализированы 16 человек.

Фото, видео: ТАСС / Alexander Ryumin; 5-tv.ru

5-tv.ru публикует эксклюзивное видео, снятое с борта вертолета, на котором запечатлен масштаб пожара в Рязанской области после ЧП на складе с боеприпасами. Запись сделана корреспондентом МИЦ «Известия» Иваном Литоминым.

По данным Минздрава РФ, в результате взрывов на складах боеприпасов в Скопинском районе госпитализированы 16 человек. В ведомстве уточнили, что шесть пациентов получили травмы в ходе возникшего пожара на военном арсенале. К травмам у еще десяти человек привели последствия произошедшего.

«В стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра сейчас находится 11 человек, которые получают необходимую специализированную и неотложную медицинскую помощь. В стационаре Ряжского межрайонного медицинского центра четыре человека, один госпитализирован в травмцентр областной клинической больницы вертолетом санитарной авиации», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

5-tv.ru

Пожар на территории воинской части № 55443 на юге Рязанской области вспыхнул днем 7 октября. В результате начали взрываться хранящиеся на складе боеприпасы. В радиусе 20 километров были эвакуированы жители 14 населенных пунктов. Некоторые из них остались без крова. Их дома были уничтожены взрывающими снарядами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отряды разминирования прибыли к рязанскому складу боеприпасов.

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Пожары в Рязанской области после ЧП на складе с боеприпасами сняли на видео с вертолета

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