«Бизнеса у нас с женой нет»: Газманов посетовал на падение доходов

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Алина Потёмкина
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Певец напомнил, что помимо собственных нужд у него есть целая команда артистов, которым надо платить зарплату.

«Бизнеса у нас с женой нет»: Газманов посетовал на падение доходов

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Еще один артист российской эстрады посетовал на падение доходов из-за пандемии коронавируса. Повальная тенденция жаловаться на то, что отмена концертов больно ударила по карману не самых бедных людей, пошла в среде звезд с конца мая — начал ее стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко. Теперь к плеяде знаменитостей, переживающих финансовые трудности, присоединился и Олег Газманов. В интервью сайту KP.RU он признался, что вынужден содержать большой штат сотрудников, а платить им сейчас ему просто нечем.

«У меня, например, работает 17 человек, я их всех кормлю. Но я не могу их кормить, когда нет работы. А куда им деваться? И это ведь настоящие профессионалы: гитаристы, клавишники, звукорежиссеры. Целая индустрия умирает. И никто нам не помогает. Все считают: „А, артисты? Ну, помирайте. Как хотите, так и живите!“ Я сильно пострадал. У меня более ста концертов отменилось. А бизнеса у нас с женой нет», — заметил Газманов.

Также певец пожаловался, что в обществе распространено мнение, что все артисты — очень обеспеченные люди. По его словам, в стране не так уж много знаменитостей, которые могут пережить кризис, проедая накопленные запасы.

«А все думают, что звезды в деньгах купаются. А на самом деле артистов, которые себе заработали на безбедную жизнь, нас, может, человек 50. Но у нас же еще есть команда», — напомнил Газманов.

Признания представителей искусства, что им не хватает денег, породили уже целый скандал. Так, заочная полемика разразилась между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в их спор вмешался Дмитрий Губерниев.

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