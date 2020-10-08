«Вы — прелесть»: фото беременной жены Игоря Николаева восхитило соцсети

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Алина Потёмкина
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Юлия Проскурякова в честь дня рождения дочери показала, как выглядела с округлившимся животом.

Фото, видео: Instagram @uliaveronika

Архивным кадром в период беременности поделилась жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова. В Instagram она трогательно поздравила пятилетнюю дочь с днем рождения и по этому случаю решила показать, как выглядела в интересном положении.

«Наша любимая златовласка, наша радость и счастье… С первым юбилеем тебя, с днем рождения! Как быстро пролетело время, тебе уже пять лет, а совсем недавно ты жила у меня в животике, и мы так радовались твоему рождению, и теперь каждый день мы радуемся твоим успехам и умениям, какое это счастье, что ты у нас есть! С днем рождения, доченька! На фото я в ожидании Вероники, это фото 2015-го года!!!» — написала жена артиста.

Instagram @uliaveronika

Поклонники присоединились к счастливой маме в поздравлениях.

«С днем рождения Вероничку! Светлого жизненного пути!»

«Юля, дорогая, от всей души поздравления тебе, как маме»

«Поздравляю, вы — прелесть!»

«Какие вы классные! Счастья вашей семье на долгие годы!» — писали фанаты.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев женаты уже десять лет. Вместе они растят единственную дочь. У певца есть наследница от первого брака — Юлия. Как пишет «Утро.ру», по некоторым данным, она живет в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Игорь Николаев похвастался талантами дочери.

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«Вы — прелесть»: фото беременной жены Игоря Николаева восхитило соцсети

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