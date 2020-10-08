В Минздраве призвали россиян провести выходные дома
В ведомстве напомнили, что в стране наблюдается рост числа заболевших коронавирусом.
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Провести выходные в кругу близких и не посещать массовые мероприятия призвал россиян помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», — сказал Кузнецов.
Он напомнил, что в ряде регионов страны наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим имеет смысл быть бдительными и строго соблюдать все эпидемиологические ограничения и рекомендации — носить в общественных местах медицинскую маску, перчатки, мыть по приходу с улицы руки, пользоваться антисептиками.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что школы в России хотят перевести на удаленку до Нового года.
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