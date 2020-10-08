Школы в России хотят перевести на удаленку до Нового года

Перевести российские школы на дистанционное обучение до Нового года было бы целесообразно для снижения темпов распространения коронавируса. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал директор ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Андрей Фисенко.

По его словам, это пошло бы на пользу эпидемиологической ситуации, как в Москве, так и в России в целом.

«Исходя из основ эпидемиологии, это мое личное мнение, мне кажется, что лучше переходить на дистанционное образование. Так будет лучше для всех жителей нашего города (Москвы — Прим. ред.), да и страны в целом. Я думаю, хотя бы до Нового года», — сказал врач.

Он добавил, что рост числа заболевших наблюдается во всем мире, и Россия — не исключение. По данным университета имени Джонса Хопкинса, за последние пару месяцев число инфицированных COVID-19 выросло с 20 миллионов до 36.

Ранее московских школьников отправили на двухнедельные каникулы в связи с эпидемиологической обстановкой в российской столице. Такое распоряжение отдал мэр Москвы Сергей Собянин. 5-tv.ru разъяснял, как будут действовать новые ограничения по коронавирусу в столице.