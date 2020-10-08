Посол РФ в Белоруссии посетил Свято-Успенский Жировичский монастырь

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев посетил в республике Свято-Успенский Жировичский мужской ставропигиальный монастырь. Визит был приурочен к 500-летию основания этого древнейшего центра православия. В своей торжественной речи он отметил, что народы двух соседних государств были и остаются братскими.

«Сегодня Россия и Беларусь вместе. Мы хотим, чтобы эти сложные дни, которые отмечали в последнее время, ушли как можно быстрее. Мы хотим, чтобы миллионы белорусов и миллионы россиян, всматриваясь в нашу единую многосотлетнюю историю, находили в себе силы сказать друг другу добрые слова. О том, что нас объединяет сегодня и том, что, мы в этом убеждены, еще плотнее объединит завтра», — сказал Мезенцев.

В этот день в монастыре совершили торжественный обряд освящения 12 новых колоколов, которые были доставлены из Воронежа. Провел его митрополит Минский и Заславский Вениамин. Колокола — не просто дар обители от России, но и символ скрепления дружбы между двумя государствами. На самом большом из них отлита памятная надпись: «Попечением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, президента республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко». Изготовлены колокола при поддержке правительств Новгородской и Воронежской областей.

Также посол и другие почетные гости приняли участие в церемонии заложения первого камня в основание будущей 58-метровой колокольни обители. Именно на ней будут установлены подаренные колокола. Помощь для ее возведения окажут Свердловская, Воронежская, Омская области, а также представители крупного российского бизнеса.

Свято-Успенский Жировичский монастырь — древнейшая и почитаемая святыня в Гродненской области республики Белоруссия. Он был основан в XVI веке. И по сей день он остается оплотом православия в соседнем государстве и служит укреплению единства Русской православной церкви (РПЦ). Духовные связи между Россией и Белоруссией развиваются во многом благодаря процветанию этой обители.