В Москве рассказали, при каких условиях могут ввести «жесткие меры» по COVID-19

Жесткие ограничительные меры могут ввести из-за коронавируса в Москве в том случае, если граждане перестанут соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.

С таким заявлением выступил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, цифры по заражениям COVID-19 в настоящее время «неутешительны». Говорит это, прежде всего, о том, что не все москвичи серьезно относятся к использованию масок и перчаток.

«Если мы будем все требования соблюдать, то это за собой не повлечет введение более жестких ограничений», — объяснил он.

При этом Евгений Данчиков подчеркнул, что в Москве с 8 октября значительно усилили контроль за соблюдением этих требований.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мэр столицы разъяснил новые ограничения по коронавирусу. Они касались школьников и людей преклонного возраста, общественного транспорта и мер поддержки. Как подчеркнул Сергей Собянин, очень важно, чтобы новые меры ограничения соблюдали все, включая перенесших инфекцию.