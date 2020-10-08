Мертвого младенца от суррогатной матери из Китая обнаружили в Петербурге

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Марина Неруцких
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По предварительной информации, ребенок находился с нанятой кормилицей.

Мертвого младенца от суррогатной матери из Китая обнаружили в Петербурге

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Под Петербургом обнаружили мертвого младенца, рожденного суррогатной матерью из Китая. Как стало известно 5-tv.ru, тело пятимесячного малыша нашли в Гатчинском районе Ленинградской области.

По предварительной информации, внешний осмотр не показал признаков насильственной смерти. Младенец находился вместе с нанятой кормилицей, женщина занималась уходом за ребенком по договору. По неподтвержденным данным, ребенок принадлежит семейной паре из Китая, которая не смогла вовремя вывезти малыша на родину из-за пандемии по коронавирусу.

Причина смерти младенца устанавливается.

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, детский омбудсмен Анна Митянина в курсе происшествия.

«Ей даны поручения административному отделу аппарата в рамках взаимодействия со Следственным комитетом выяснить все обстоятельства. К сожалению, пока ведется следственная проверка, нельзя ничего добавить. Могу только вам сообщить, что эта ситуация произошла с агентством, которое не присутствовала на совещании с уполномоченным по правам ребенка», — пояснили в офисе омбудсмена.

Это уже не первый случай обнаружения мертвого младенца, рожденного суррогатной матерью. Ранее 5-tv.ru рассказывал о громком расследовании в Подмосковье. Там также обнаружили умершего малыша в съемной квартире. По тому же адресу были обнаружены и другие новорожденные на продажу. В рамках дела позднее были выявлены еще несколько таких же квартир с малышами. По версии следствия, малышей в разных клиниках столицы «заказывали» однополые пары и одинокие представителей ЛГБТ сообщества, в том числе из-за рубежа. Кроме того, есть версия, что к делу о торговле детьми причастны высокопоставленные иностранцы.

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