Адвокат: К делу о торговле детьми причастны высокопоставленные иностранцы

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 27

Восемь человек задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного после обнаружения нелегальной фирмы, занимающейся суррогатным материнством.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Среди родителей детей, рожденных от суррогатных матерей и предназначенных для продажи, значатся высокопоставленные иностранцы. Об этом заявил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы фигурантов дела о торговле младенцами в Подмосковье.

«Не секрет, что экстракорпоральным оплодотворением пользуются не очень здоровые и пожилые люди, редко, но бывает, что рождается ребенок с отклонениями и умирает, но это не повод для массовых арестов врачей и лишения семерых детей их законных родителей, среди которых высокопоставленные должностные лица иностранных государств», — цитирует правозащитника РИА Новости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 127.1 УК РФ «Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, в составе организованной группы» после гибели младенца в подмосковном Одинцово. В одной из квартир помимо тела новорожденного были обнаружены еще трое детей, рожденные суррогатными матерями для продажи. Младенцы находились там до тех пор, пока их биологические родители — граждане иностранных государств — занимались оформлением всех необходимых документов, в том числе для вывоза за рубеж. В настоящий момент все дети госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что среди задержанных по делу о торговле детьми оказался генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников, который сообщал о сотрудничестве с семьей Галкина и Пугачевой. Шоумен прокомментировал знакомство с задержанным.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
71.23
0.43 81.23
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:35
Арест Ивана Сафронова признан законным
15:28
Адвокат: К делу о торговле детьми причастны высокопоставленные иностранцы
15:22
Дома у Волочковой растут трое чужих детей
15:10
«Это очевидно»: Песков назвал перекрытие демонстрациями улиц противозаконным
15:08
Адвокат рассказал об отношении Сергея Фургала к акциям в его поддержку
15:05
Галкин прокомментировал сотрудничество с задержанным по торговле детьми Мельниковым

Сейчас читают

«Взять и это все профукать!» — Иосиф Пригожин о лишении его семьи квартир
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок