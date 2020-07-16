Адвокат: К делу о торговле детьми причастны высокопоставленные иностранцы

Среди родителей детей, рожденных от суррогатных матерей и предназначенных для продажи, значатся высокопоставленные иностранцы. Об этом заявил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы фигурантов дела о торговле младенцами в Подмосковье.

«Не секрет, что экстракорпоральным оплодотворением пользуются не очень здоровые и пожилые люди, редко, но бывает, что рождается ребенок с отклонениями и умирает, но это не повод для массовых арестов врачей и лишения семерых детей их законных родителей, среди которых высокопоставленные должностные лица иностранных государств», — цитирует правозащитника РИА Новости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 127.1 УК РФ «Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, в составе организованной группы» после гибели младенца в подмосковном Одинцово. В одной из квартир помимо тела новорожденного были обнаружены еще трое детей, рожденные суррогатными матерями для продажи. Младенцы находились там до тех пор, пока их биологические родители — граждане иностранных государств — занимались оформлением всех необходимых документов, в том числе для вывоза за рубеж. В настоящий момент все дети госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что среди задержанных по делу о торговле детьми оказался генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников, который сообщал о сотрудничестве с семьей Галкина и Пугачевой. Шоумен прокомментировал знакомство с задержанным.