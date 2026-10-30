Игра обернулась трагедией: два брата провалились под лед в Хабаровском крае

Два брата провалились под лед в Хабаровском крае и погибли

В Хабаровском крае два брата во время игры провались под лед и погибли. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону в мессенджере МАКС.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Трагедия произошла днем 30 октября. По данным СК, два брата четырех и десяти лет вместе с матерью возвращались домой.

Фото: МАКС/Следком Хабаровского края и ЕАО/id2722099962_gos

Проходя мимо водоема рядом с поселком Мирный, дети начали играть и бросать камни на лед. В какой-то момент младший ребенок провалился под воду. Старший брат и мама кинулись его спасать. В результате все трое оказались в водоеме и стали тонуть. На помощь к семье бросились очевидцы. Им удалось достать из воды только женщину. Впоследствии спасатели нашли тела детей.

Ранее в Калининградской области в колодце нашли мертвым четырехлетнего мальчика. Проводится проверка. Малыш находился под присмотром бабушки. По ее словам, она ненадолго оставила его одного, а когда не смогла найти, то сразу забила тревогу.

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