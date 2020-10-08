Президент Киргизии готов оставить свой пост, как только страна встанет на путь законности

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Марина Неруцких
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В своем заявлении Сооронбай Жээнбеков также отметил, что указ об отставке правительства будет подписан после соответствующего решения парламента.

Президент Киргизии готов оставить свой пост, как только страна встанет на путь законности

Фото: Zuma\TASS

Президент Киргизии готов оставить свой пост, как только страна встанет на путь законности. Как сообщает ТАСС, в своем заявлении Сооронбай Жээнбеков также отметил, что указ об отставке правительства будет подписан после соответствующего решения парламента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Киргизии уже просил общественность дать ему спокойно уйти в отставку.  Об этом 7 октября заявил премьер-министр страны. Позже эту информацию опровергла его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

В столице Киргизии не прекращаются митинги, но все проходит мирно. Погромы удалось предотвратить, на улицах дежурят добровольные народные дружины. Усиленно патрулируется центр Бишкека, у дома правительства постоянно выступают политики. Собираются сторонники Садыра Жапарова, которого оппозиция назначила премьер-министром. Сегодня появилась информация, что погранслужба получила приказ не выпускать из республики высокопоставленных чиновников.

Протесты в Киргизии начались после выборов в парламент республики, состоявшиеся 4 октября. За депутатские кресла боролись члены 16 партий, но барьер в 7% преодолели представители только четырех. В результате разразились протесты, во время которых митингующие разграбили здание правительства, освободили ряд политических деятелей из тюрьмы и неоднократно вступали в стычки с правоохранителями.

На этом фоне национальный ЦИК отменил итоги голосования и назначил новые выборы. 6 октября было объявлено об отставке премьер-министра страны Кубатбека Бороно. По итогам заседания парламента, состоявшегося в отеле, было сообщено, что правительство теперь возглавит оппозиционный депутат Садыр Жапаров — его немногим ранее протестующие освободили из тюрьмы.

При этом уже на следующий день, 7 октября, парламентарии опровергли это назначение, признали итоги предыдущего заседания недействительными и выдвинули на пост главы кабмина Тилека Токтогазиева.

В настоящее время в Киргизии продолжаются протесты. Разные политические силы пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы занять руководящие посты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в соседней стране «не может не беспокоить» и выразил надежду на ее скорейшую стабилизацию.

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