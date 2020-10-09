Оплата по лицу может появиться в России до конца года

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Татьяна Меркер
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Применение биометрии будет доступно в магазинах, кафе и вендинговых аппаратах.

Оплата по лицу может появиться в России до конца года

Фото: www.globallookpress / Samot

Применение биометрии для оплаты товаров планируют сделать возможным уже к концу этого года. Об этом заявил «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Сервис даст возможность гражданам расплачиваться «лицом» в магазинах, кафе и при покупке продуктов в вендинговых аппаратах. Это станет возможным сразу после принятия Госдумой закона, увеличивающего число сфер применения биометрии. Сейчас такая технология используется только для удаленного открытия вкладов.

Тестированием единой биометрической системы (ЕБС) уже занялся ВТБ в гипермаркетах «Лента». Также оплата по лицу может появиться в магазинах «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и других торговых точках. Ростелеком разрабатывает пилот ЕБС с производителями вендинговых аппаратов. Не отстают также Россельхозбанк и «Дом. РФ».

Технология значительно упростит оплату покупок и повысит скорость обслуживания покупателей. К тому же, клиент сможет оплатить покупки даже если забыл карту дома или его телефон разрядился. Но эксперты считают, что сервис пока отталкивает граждан из-за потенциальных рисков утечки личных данных и мошенничеств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт предупредил россиян об опасности смарт-часов.

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