Бизнес на рождении, приводящий к смерти: мертвого младенца от суррогатной матери нашли в Петербурге
Ситуация повторилась по московскому сценарию. Следователи выясняют, почему умер пятимесячный малыш.
Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Громкий скандал в Петербурге — на окраине города в съемной квартире нашли мертвого младенца. Его родила суррогатная мать для иностранцев. Трагедия точь-в-точь как ранее произошла в Москве — там после смерти «экспортного» ребенка уже расследуют уголовное дело.
Суррогатный бизнес в России до сих пор в серой зоне. Нет четких законов, и тем, что не запрещено, ловко пользуются дельцы всех мастей. Репортаж Алексея Полторанина.
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