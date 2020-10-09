Бизнес на рождении, приводящий к смерти: мертвого младенца от суррогатной матери нашли в Петербурге

Громкий скандал в Петербурге — на окраине города в съемной квартире нашли мертвого младенца. Его родила суррогатная мать для иностранцев. Трагедия точь-в-точь как ранее произошла в Москве — там после смерти «экспортного» ребенка уже расследуют уголовное дело.

Суррогатный бизнес в России до сих пор в серой зоне. Нет четких законов, и тем, что не запрещено, ловко пользуются дельцы всех мастей. Репортаж Алексея Полторанина.