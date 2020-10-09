Страдающим от депрессии россиянам разрешат чаще отдыхать

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С инициативой ввести дополнительные оплачиваемые выходные для граждан РФ с психическим расстройством такого свойства выступили депутаты Госдумы.

Фото, видео: www.globallookpress / Rosseforp

Депутаты Госдумы предлагают сделать оплачиваемые выходные для страдающих такими расстройствами как депрессия.

По мнению инициаторов законопроекта — депрессия снижает трудоспособность в четыре раза. А по данным ВОЗ глобальная экономика ежегодно тратит один триллион долларов на последствия депрессии. Но по мнению психологов — дополнительного выходного хватит только на посещение врача.

Депрессия — чума ХХI века. И сегодня — причина не только эмоционального упадка конкретного человека, но и глобально — экономического. С таким тезисом выступили депутаты Госдумы и решили спасать ситуацию: обратились с запросом в Минздрав, чтобы те обязали работодателей давать сотруднику дополнительные оплачиваемые выходные при наличии заключения врача.

Надежда Алешкина собрала все «за» и «против».

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