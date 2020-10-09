Взрывы прогремели в Степанакерте, включена сирена воздушной тревоги

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Марина Неруцких
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Куда именно упали снаряды не уточняется.

Взрывы прогремели в Степанакерте, включена сирена воздушной тревоги

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Столица Нагорного Карабаха вновь подверглась обстрелу. Как сообщает РИА Новости, в Степанакерте сработали сирены воздушной тревоги. В каких районах города упали снаряды — не уточняется.

Минувшей ночью по Степанакерту были нанесены как минимум четыре мощных удара. После этого город был обесточен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал прекратить военные действия в Карабахе.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября. Начался этот территориальный спор между Арменией и Азербайджаном в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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