В Росздравнадзоре ответили на слухи о побочном эффекте лекарства от COVID-19

В Росздравнадзоре ответили на сообщения о том, что препарат от COVID-19 фавипиравир может вызвать необычные побочные эффекты в виде моторных нарушений. Специалисты, ссылаясь на базу «Фармконадзор 2.0», заявили, что данных о «развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», не поступало. Это касается препаратов на основе фавипиравира (Авифавир, Арепливир, Коронавир).

Опрошенные РБК профессор Сергей Бабак и врач-инфекционист Галина Кожевникова также усомнились в сообщениях о побочном действии фавипиравира и препаратов на его основе. Эксперты отметили, что не знают о достоверных доказательствах того, что вакцина вызывает нарушение моторных функций и приводит к непроизвольным падениям пациентов.

Как уверяет Бабак, фавипиравир сегодня — единственное средство борьбы с COVID-19, хоть как-то воздействующее на коронавирус. Он сказал, что при соблюдении рекомендуемой дозировки препарата риск побочных эффектов минимален. Профессор также добавил, что все известные случаи нежелательных последствий связаны с превышением доз.

Кожевникова обратила внимание на то, что негативные последствия лечения от коронавируса могут быть связаны с другими препаратами, комплексно используемыми при лечении инфицированных. Она отметила, что по мере продолжения пандемии, приходят новые знания о плюсах и минусах лечения, и в них еще предстоит разобраться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фармакологи пришли к выводу о возможной опасности фавипиравира.