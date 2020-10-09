В Росздравнадзоре ответили на слухи о побочном эффекте лекарства от COVID-19

|
Оксана Тарасова
18

Специалисты критически отнеслись к сообщениям о двигательных нарушениях после приема фавипиравира.

В Росздравнадзоре ответили на слухи о побочном эффекте лекарства от COVID-19

Фото: globallookpress.com / Alexander Zemlianichenko Jr

В Росздравнадзоре ответили на сообщения о том, что препарат от COVID-19 фавипиравир может вызвать необычные побочные эффекты в виде моторных нарушений. Специалисты, ссылаясь на базу «Фармконадзор 2.0», заявили, что данных о «развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», не поступало. Это касается препаратов на основе фавипиравира (Авифавир, Арепливир, Коронавир).

Опрошенные РБК профессор Сергей Бабак и врач-инфекционист Галина Кожевникова также усомнились в сообщениях о побочном действии фавипиравира и препаратов на его основе. Эксперты отметили, что не знают о достоверных доказательствах того, что вакцина вызывает нарушение моторных функций и приводит к непроизвольным падениям пациентов.

Как уверяет Бабак, фавипиравир сегодня — единственное средство борьбы с COVID-19, хоть как-то воздействующее на коронавирус. Он сказал, что при соблюдении рекомендуемой дозировки препарата риск побочных эффектов минимален. Профессор также добавил, что все известные случаи нежелательных последствий связаны с превышением доз.

Кожевникова обратила внимание на то, что негативные последствия лечения от коронавируса могут быть связаны с другими препаратами, комплексно используемыми при лечении инфицированных. Она отметила, что по мере продолжения пандемии, приходят новые знания о плюсах и минусах лечения, и в них еще предстоит разобраться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фармакологи пришли к выводу о возможной опасности фавипиравира.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.92
-0.17 91.70
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:36
«Растоптать вас, козликов»: странное поведение Богдана Титомира на шоу «Что было дальше?» возмутило сеть
10:21
В МВД рассказали, что ждет мать, морившую голодом младенца на Урале
10:12
В Росздравнадзоре ответили на слухи о побочном эффекте лекарства от COVID-19
10:05
Победителем Московского кинофестиваля стал фильм «Блокадный дневник»
9:57
«Он божий одуванчик»: Сазыкина не обижается на рыжего «Иванушку» за оскорбления
9:51
Тест: Знаете ли вы фильмы с Евгением Евстигнеевым?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Мой сын будет расти без отца»: Решетова отреклась от Тимати из-за «Холостяка»
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок