Странные побочные эффекты обнаружили у препарата от COVID-19
Фармакологи заговорили о нарушениях моторных функций организма после приема лекарства.
Фото: Zuma\TASS
Фармакологи изучили фавипиравир и средства на его основе на предмет безопасности при применении их в лечении коронавируса. Ученые пришли к выводу, что препарат может повлиять на моторные функции организма человека.
Предупреждение о новых побочных эффектах появилось в инструкции к японскому препарату «Авиган», основанном на фавипиравире. Сообщается о возможности возникновения неосознанной мышечной активности, например, ночных блужданий или внезапного бега.
«Указывается на возможность двигательных нарушений и повышение риска падений. Впрочем, там же уточняется, что причинно-следственная связь этих явлений с приемом фавипиравира еще не подтверждена», — пояснил «Известиям» доцент факультета здравоохранения норвежского университета ОслоМет Юрий Киселев.
В Росздравнадзоре изданию пояснили, что о побочных эффектах пока не осведомлены, но при этом заявили о готовности внести изменения в инструкции отечественных препаратов «Коронавир» и «Арепливир» от COVID-19 в случае необходимости.
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