Странные побочные эффекты обнаружили у препарата от COVID-19

Фармакологи изучили фавипиравир и средства на его основе на предмет безопасности при применении их в лечении коронавируса. Ученые пришли к выводу, что препарат может повлиять на моторные функции организма человека.

Предупреждение о новых побочных эффектах появилось в инструкции к японскому препарату «Авиган», основанном на фавипиравире. Сообщается о возможности возникновения неосознанной мышечной активности, например, ночных блужданий или внезапного бега.

«Указывается на возможность двигательных нарушений и повышение риска падений. Впрочем, там же уточняется, что причинно-следственная связь этих явлений с приемом фавипиравира еще не подтверждена», — пояснил «Известиям» доцент факультета здравоохранения норвежского университета ОслоМет Юрий Киселев.

В Росздравнадзоре изданию пояснили, что о побочных эффектах пока не осведомлены, но при этом заявили о готовности внести изменения в инструкции отечественных препаратов «Коронавир» и «Арепливир» от COVID-19 в случае необходимости.

Ранее 5-tv.ru сообщал: в США заявили, что Россия мешает им получить вакцину от коронавируса.