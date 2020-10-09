СК начал проверку по факту смерти младенца от суррогатной матери в Ленобласти

Следователи Петербурга выясняют все детали гибели ребенка в одном из агентств репродуктивных технологий. Младенец, рожденный семейной парой из Китая по программе суррогатного материнства умер при загадочных обстоятельствах. По данным «Известий» — в одной из так называемых квартир передержек.

Эта трагедия в точности повторила историю с московским ребенком, только там уже расследуют уголовное дело. Эксперты давно требуют на законодательном уровне пересмотреть суррогатное материнство, чтобы обеспечить безопасность младенцев. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Полторанина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Урале мать полгода держала младенца в шкафу в надежде, что девочка умрет.