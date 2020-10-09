Эксперты подсчитали, что выгоднее: свое авто, такси или каршеринг

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Оксана Тарасова
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Специалисты «Яндекса» опубликовали исследование о расходах на разные виды транспорта в течение трех лет.

Эксперты подсчитали, что выгоднее: свое авто, такси или каршеринг

Фото: depositphotos.com

Аналитики «Яндекса» опубликовали статистику затрат на содержание личного автомобиля в течение трех лет и сравнили данные с тратами на такси или каршеринг. Выяснилось, что показатели зависят от стоимости транспортного средства и региона, в котором оно используется.

Так, в Москве ездить на машине стоимостью до миллиона рублей выходит дешевле, чем пользоваться альтернативами. Но, если авто стоит от двух до трех миллионов, расходы на него превысят траты на такси экономкласса или прокат, причем экономия становится весьма значительной при коротких поездках.

yandex.ru

В исследовании были учтены стоимость топлива, страховки и технического обслуживания, мойки и сезонной смены шин, налоги и снижение цены самого автомобиля по мере эксплуатации. Так, если владельцы самых дорогих автомобилей теряют почти 300 тысяч рублей в год только на амортизации (износ) автомобиля и покупают бензин на 4% своих доходов, то водители дешевых транспортных средств тратят треть зарплаты только на заправках.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры с места смертельного ДТП со школьным автобусом в Дагестане.

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