«Ждем статуэтку!»: Сюткин поздравил Агутина с номинацией на «Грэмми»

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Александр Просяник
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Альбом певца представлен в пяти номинациях лонг-листа престижной американской премии.

Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv.ru

Российский музыкант Леонид Агутин был номинирован на американскую премию «Грэмми». Его новый альбом La Vida Cosmopolita представлен в пяти номинациях лонг-листа престижной награды.

Так, пластинка может быть признана «Лучшим альбомом года» и «Лучшим латинским поп-альбомом». Также совместный трек Агутина и Ал Ди Меола Just A Rainy Day (Просто дождливый день — прим. ред.) попал в номинации «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка». Клип Funky Cha и вовсе оказался в категории «Лучшее музыкальное видео».

С творческой победой Агутина поспешил поздравить его коллега по цеху и друг Валерий Сюткин. В беседе с 5-tv.ru он назвал его номинацию прекрасной новость.

«Альбом моего друга Леонида Агутина вошел в лонг-лист в пяти номинациях премии „Грэмми“. Это большая победа для всей нашей музыки. Лень, я тебя поздравляю. Ну, и ждем статуэтку! Твой друг, Валерий Сюткин», — сказал певец.

Альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita был представлен 27 марта текущего года. Всего в нем 11 песен, в исполнении которых принимали участие разные исполнители, включая представителей Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.

Премия «Грэмми» ежегодно вручается американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Она неспроста признана одной из самых авторитетных. В 2021 году церемония вручения наград пройдет в 63-й раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что писатель и филолог Майя Кучерская оценила вручение Нобелевской премии Луизе Глюк. Она не только процитировала поэтессу, но и назвала ее работы хорошими и сильными.

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