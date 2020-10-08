Поэт сильный: литературный критик оценила вручение Нобелевской премии Луизе Глюк
Поэтесса родилась в 1943 году и удостаивалась множества наград, включая Пулитцеровскую премию.
Фото, видео: Соцсети; 5-tv.ru
Американская поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе за 2020 год. Награду ей присудили «за ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».
Информацию об этом опубликовал Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук. В беседе с 5-tv.ru писатель и филолог Майя Кучерская рассказала, что думает о премировании Луизы Глюк и, что неудивительно, смогла ее процитировать. Прежде всего литературный специалист подчеркнула, что рада увенчанию поэзии в этом году. По ее словам, поэзия — царица литературы, и именно поэт владеет языком, как никто другой.
«Книги поэтов плохо продаются, издаются малыми тиражами. Так что это большая радость, что наградили поэта. Наградили женщину, я думаю это тоже замечательно. Хоть видится мне в этом некоторая улыбка навстречу конъюнктуре дня, но с другой стороны Луиза Глюк поэт, насколько я могу судить при моем очень среднем знании английского — хороший, сильный. Поэт, в общем, трагический, пишет она свободным стихом на вечные темы: о любви, смерти, страдании. Мне особенно нравится стихотворение „At the end of my suffering there was a door“ (стихотворение называется The Wild Iris, писатель привела его первые строки — Прим. ред.). Вот мне кажется эти слова: в конце моего страдания есть дверь — их можно поставить эпиграфом ко всем ее стихотворениям. Они о страдании, о мучении и о той двери, которую видит поэт», — высказалась Кучерская.
Деятель литературы и поэтесса Луиза Глюк родилась в 1943 году в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Длительное время она преподавала английский язык в колледже Уильямса в Массачусетсе, Йельском, Бостонском и Айовском университетах. При этом за свое творчество Глюк была удостоена множества наград, включая Национальной книжной премии общества критиков, Пулитцеровской, а также премии Американской академии поэтов. Их она получила в США.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нобелевская премия по химии присуждена за развитие методов редактирования генома.
- 7 окт
- Нобелевская премия по химии присуждена за развитие методов редактирования генома
- 6 окт
- Нобелевская премия по физике вручена за исследования черной дыры
- 5 окт
- Первооткрыватели вируса гепатита С получили Нобелевскую премию по медицине
- 5 окт
- Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С
- 25 сент
- Уборщицу из Костромской области выдвинули на Нобелевскую премию мира
- 24 сент
- Писатель Комков рассказал, зачем номинировал Путина на Нобелевскую премию мира
- 24 сент
- Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию
- 10 сент
- Трамп считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира
- 5 февр
- ТОП-5 самых спорных лауреатов Нобелевской премии мира
- 10 дек
- В Осло и Стокгольме готовятся к торжественной церемонии вручения Нобелевской премии
Читайте также
82%
-0.17 91.70
-0.11
Нашли ошибку?