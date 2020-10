Поэт сильный: литературный критик оценила вручение Нобелевской премии Луизе Глюк

Американская поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе за 2020 год. Награду ей присудили «за ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Информацию об этом опубликовал Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук. В беседе с 5-tv.ru писатель и филолог Майя Кучерская рассказала, что думает о премировании Луизы Глюк и, что неудивительно, смогла ее процитировать. Прежде всего литературный специалист подчеркнула, что рада увенчанию поэзии в этом году. По ее словам, поэзия — царица литературы, и именно поэт владеет языком, как никто другой.

«Книги поэтов плохо продаются, издаются малыми тиражами. Так что это большая радость, что наградили поэта. Наградили женщину, я думаю это тоже замечательно. Хоть видится мне в этом некоторая улыбка навстречу конъюнктуре дня, но с другой стороны Луиза Глюк поэт, насколько я могу судить при моем очень среднем знании английского — хороший, сильный. Поэт, в общем, трагический, пишет она свободным стихом на вечные темы: о любви, смерти, страдании. Мне особенно нравится стихотворение „At the end of my suffering there was a door“ (стихотворение называется The Wild Iris, писатель привела его первые строки — Прим. ред.). Вот мне кажется эти слова: в конце моего страдания есть дверь — их можно поставить эпиграфом ко всем ее стихотворениям. Они о страдании, о мучении и о той двери, которую видит поэт», — высказалась Кучерская.

Деятель литературы и поэтесса Луиза Глюк родилась в 1943 году в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Длительное время она преподавала английский язык в колледже Уильямса в Массачусетсе, Йельском, Бостонском и Айовском университетах. При этом за свое творчество Глюк была удостоена множества наград, включая Национальной книжной премии общества критиков, Пулитцеровской, а также премии Американской академии поэтов. Их она получила в США.

