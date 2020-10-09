«Все травмы миновали»: Гассиев о поединке против Джонсона

Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев заявил, что положительно оценивает свое состояние перед возвращением на ринг. Новым дебютом станет схватка с американцем Кевином Джонсоном за титул WBA International в Сочи. Победитель станет чемпионом мира в супертяжелом весе.

В беседе с 5-tv.ru Гассиев рассказал, что пауза его затянулась. Действительно, ведь после травмы плеча прошло более двух лет. Несмотря на перенесенную операцию, российский спортсмен чувствует себя хорошо, настрой у него также боевой.

«Хочется поскорее выйти на ринг и порадовать всех болельщиков. Слава богу все травмы миновали и общее состояние положительное», — рассказал он.

По его словам, соперник его хоть и возрастной, но очень опытный. Кевин Джонсон встречался с такими боксерами, как Этони Джошуа и Виталий Кличко. В свою очередь, Гассиев обещает сделать все возможное, чтобы «показать красивый бой».

«Так что его ни в коем случае нельзя недооценивать, и я к нему отношусь очень серьезно, как и к любому своему сопернику. Готовлюсь и настраиваюсь», — отметил боксер.

Травма Гассиевым была получена после боя с украинцем Александром Усиком в 2018 году. Российскому спортсмену пришлось делать операцию на левом плече. Это было одно из немногих поражений боксера. Всего у него по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26 побед. 19 из них нокаутом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боксер Мурат Гассиев сразится с американцем Джонсоном за титул чемпиона мира.