На экс-президента Киргизии в Бишкеке совершено покушение

Советница бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева рассказала, что на него было совершено покушение. Инцидент произошел на центральной площади Бишкека «Ала-Тоо», передает сайт KP.RU.

По словам советницы, экс-глава государства не пострадал, хоть и находился внутри авто. Неизвестный совершил несколько выстрелов по бронированному Mercedes, оставив заметные следы на пассажирской задней двери. При этом сам бывший президент заявлял, что узнал о подготовке покушения накануне и считает, что к нему причастен комитет национальной безопасности.

«Это боевые патроны. Разве может резина бронь пробить?»— сказал Атамбаев при осмотре машины.

Позже об обстреле своей машины также заявил экс-премьер страны. Помимо этого, ранения получил оппозиционер Тилек Токтогазиев. Сейчас он находится в больнице без сознания.

Массовые протесты в Киргизии начались после выборов в парламент республики, которые прошли 4 октября. На депутатские кресла боролись члены 16 партий, но барьер в 7% преодолели представители лишь четырех.

Все это и стало причиной протестов, в ходе которых митингующие успели разграбить здание правительства, а также освободили некоторых политических деятелей из тюрьмы. В связи с этим ЦИК отменил итоги голосования и назначил новые выборы. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в соседней стране «не может не беспокоить» и выразил надежду на ее скорейшую стабилизацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел в Киргизии «ярко выраженные элементы хаоса».