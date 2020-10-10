«Никаких эмоций, кроме „рука-лицо“»: Асмус ответила на едкие заголовки СМИ

Реакция СМИ на известие о закрытии спектакля «Гамлет» с участием Кристины Асмус огорчило и одновременно развеселило актрису. Об этом она написала в Instagram, прочитав заголовки. А заодно по случаю отвесила шутку в адрес мужа, с которым разводится — Гарика Харламова.

«Смешно как пресса озаглавила эту новость: „Кристина Асмус потеряла роль в спектакле“ и „Олег Меньшиков лишил Асмус роли в театре“. А еще: „Подцепившая дерматит Асмус, больше не сможет играть Офелию“. Уже давно СМИ не вызывают никаких эмоций, кроме рука-лицо. Но мне обидно за других артистов. Они что, таких заголовков не заслуживают? Любимова, Колесников, Харламов?.. У нас в труппе и в спектакле „Гамлет“ играет артист и мой друг Егор Харламов. Прекрасный был бы заголовок: „Олег Меньшиков лишил Харламова роли в театре“. Еще активней побежали бы читать», — написала Асмус.

Instagram @asmuskristina

В последнее время на звезду сериала «Интерны» и фильма «Текст» навалилась масса неприятностей. Подробности громкого развода с Харламовым до сих пор не сходят с газетных передовиц. Слухи вокруг ее нового романа то и дело появляются в соцсетях. За очередное оголение на экране в фильме Алексея Учителя «Китобой» девушку вновь стали хейтить в сети.

После запуска телешоу с Асмус в качестве ведущей она стала жаловаться на загруженность и чрезмерную усталость. В результате стресса организм девушки дал сбой. Лицо и тело Кристины покрылись сыпью. Из-за резкого проявления аллергического дерматита у нее срывались съемки.

Черную полосу в ее жизни, казалось бы, продолжила весть о том, что ей пришлось распрощаться с образом Офелии. Роль почетная, и в свое время Кристина вложила немало сил в эту актерскую работу. Худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков принял решение снять постановку с репертуара. Но, как оказалась, актриса не очень расстроилась и с покорностью приняла решение наставника.

Ранее 5-tv.ru писал, что Асмус раскрыла жуткие подробности своего детства.