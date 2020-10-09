Названа причина смерти младенца, рожденного для семьи из Китая

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Марина Неруцких
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Тело пятимесячного ребенка накануне было найдено в Гатчинском районе Ленинградской области.

Названа причина смерти младенца, рожденного для семьи из Китая

Фото: ТАСС / Максим Туманов

Стала известна предварительная причина смерти младенца в Ленинградской области. Правоохранители считают, что девочка могла скончаться от сердечной недостаточности.

Тело пятимесячного ребенка было обнаружено в одной из квартир в Гатчинском районе Ленобласти. Девочка была рождена суррогатной матерью для семейной пары, проживающей в Китае. Ребенка не смогли забрать на родину из-за пандемии, младенец проживал в так называемой квартире передержке, за ним ухаживала специально нанятая няня.

Известно, что девочку звали Чжэн Цзыань. Ее выносила гражданка России. По предварительной информации, курировало беременность россиянки агентство «Наследие». На данном рынке эта компания представлена уже семь лет.

Это уже второй случай гибели младенца рожденного суррогатной матерью на продажу. Ранее похожий случай был зафиксирован в Подмосковье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК начал проверку по факту смерти младенца от суррогатной матери в Ленобласти.

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