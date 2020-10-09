Игры чемпионатов Испании и Италии посмотрели более 55 млн раз на Mail.ru Group

Игры чемпионатов Италии и Испании собрали на платформе Mail.ru Group более 55 миллионов просмотров. За первые две недели трансляции пяти первых туров увидели свыше 16 млн зрителей. Суммарное число просмотров по сравнению с показателями предыдущего сезона. Пользователи стали в пять раз чаще, чем в прошлом году, смотреть матчи с помощью умных телевизоров и приложения «ОК Видео».

Самыми популярными матчами Ла Лиги в этом сезоне стали игры с участием «Барселоны». Их встречи с «Вильярреалом», «Севильей» и «Сельтой» на футбольном поле суммарно набрали более 2,7 миллиона просмотров. Что касается игр серии А, то наибольшее внимание пользователи платформы Mail.ru Group уделили матчу «Рома» — «Ювентус» (почти два миллиона). При этом трансляции чемпионата Испании пользуются большим успехом, чем игры итальянской серии А — 31,5 млн просмотров против 23,3.

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