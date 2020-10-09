ВКонтакте отмечает свой день рождения и обновляет фирменный стиль

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Алиса Маркова
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Изменениям подвергся логотип и шрифт социальной сети.

ВКонтакте отмечает свой день рождения и обновляет фирменный стиль

Фото: depositphotos

В субботу, 10 октября популярная российская социальная сеть «ВКонтакте» отметит свой четырнадцатый день рождения. 10 октября 2006 года — в этот день петербургскому программисту Павлу Дурову исполнилось 22 года — начала работу тестовая версия VK.

В честь своего дня рождения ВКонтакте разыгрывает призы больше, чем на миллиард рублей. Также VK соберет деньги на благотворительность, проведет игру Pixel Battle и предложит пользователям бесплатные виртуальные подарки. В свою очередь, блогеры также поздравили любимую соцсеть, устроив эксперимент, в котором отказались от других приложений и все делают только ВКонтакте.

В этом году масштабная игра Pixel Battle пройдет в третий раз. Участникам предлагается закрашивать по одному пикселю в минуту на общем графическом полотне. Для того чтобы создать рисунок, необходимо действовать согласованно с другими пользователями.

В числе призов, которые VK разыгрывает с помощью «Колеса фортуны» — LED-телевизор Samsung, MacBook Pro, iPhone 11, электросамокат Xiaomi, AirPods Pro, и PlayStation 4 Pro. Также можно пожертвовать на благотворительность, передав деньги в фонд «Подари жизнь». Кроме того, пользователи смогут 14 раз бесплатно поздравить своих друзей с помощью виртуального подарка.

Изменениям подвергся фирменный стиль ВКонтакте. Теперь по-новому выглядят логотип, изменилась десктопная версия VK и появился собственный шрифт. Обновленный брендбук уже доступен для скачивания. У новой иконки более яркий синий оттенок, а название соцсети написано на кириллице.

Ранее 5-tv.ru рассказал о чат-боте Эли, с которым можно побеседовать на темы физиологии и отношений.

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