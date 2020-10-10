AP: Россия и США близки к заключению сделки по контролю над ядерными вооружениями

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Василий Заика
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Соответствующее соглашение между странами может быть заключено до президентских выборов в Соединенных Штатах.

AP: Россия и США близки к заключению сделки по контролю над ядерными вооружениями

Фото: Zuma\TASS

Россия и США близки к заключению сделки по контролю над ядерными вооружениями, сообщает ТАСС со ссылкой на утверждения агентства Associated Press. Отмечается, что сторонами были достигнуты «принципиальные договоренности».

При этом, в настоящий момент не известно, идет ли речь о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3 — Прим.ред.) или о заключении принципиально новой сделки.

Associated Press пишет, что принятие предполагаемого соглашения может состояться до президентских выборов в США. Также утверждается, что якобы лидеры обеих стран — Владимир Путин и Дональд Трамп — выразили предварительное согласие на заключение сделки.

Помимо прочего, известно, что стороны еще не обговорили ряд нюансов по готовящемуся соглашению. Очередной раунд переговоров, как ожидается, может состояться уже на следующей неделе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия отказалась идти на ультиматум Америки в переговорах по ДСНВ.

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