«Слишком рано»: Президент Азербайджана высказался о вводе миротворцев в Карабах

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Марина Неруцких
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Ильхам Алиев считает, что сначала нужно решить главный вопрос «захваченных земель».

«Слишком рано»: Президент Азербайджана высказался о вводе миротворцев в Карабах

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает преждевременным говорить о привлечении миротворческих сил в Нагорный Карабах. По мнению азербайджанского лидера, сначала необходимо разобраться с главным вопросом — «захваченными землями». Свою точку зрения он озвучил  в интервью Sky News.

«Миротворцы — один из элементов базовых принципов, разработанных Минской группой ОБСЕ по урегулированию конфликта. Есть пункт о миротворцах. Однако мы еще не достигли той точки, чтобы обсудить это должным образом, потому что еще слишком рано», — заявил Алиев.

3 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу «Аль-Джазира» рассказал, что он хотел бы чтобы российские миротворцы вошли в Карабах. При этом глава армянского правительства отметил, что такие вопросы «могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ». Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что введение миротворцев в Нагорный Карабах возможно только в случае согласия обеих сторон конфликта.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта проходят в Москве.

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