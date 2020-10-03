Ереван допускает обсуждение вопроса о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах

Вопрос об участии миротворческих сил РФ может быть поднят в рамках обсуждения Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в НКР. Как сообщает Интерфакс такую возможность допустил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Ереван готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах», — заявил глава армянского правительства в интервью телеканалу «Аль-Джазира», отвечая на вопрос о позиции Армении относительно присутствия миротворцев в Карабахе.

3 октября Армения назвала нападение Азербайджана на непризнанную Народно-Карабахскую республику «беспрецедентным по масштабу». Ереван обвинил Баку в привлечении к участию в конфликте «сирийских наемников и террористов», а также «турецких спецназовцев».

В свою очередь, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил о применении армянскими военными тяжелой артиллерии против мирного населения в карабахском городе Тертер. По данным Баку, 2 октября по населенному пункту, в котором проживают более 70 тысяч человек, было выпущено более двух тысяч снарядов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столица Нагорного Карабаха Степанакерт полностью обесточена.