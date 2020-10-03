В Кремле рассказали, в каком случае в Карабах могут войти российские миротворцы

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Марина Неруцких
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Заявление премьер-министра Армении об обсуждении вопроса введения миротворческих сил РФ в НКР на заседании Минской группы ОБСЕ прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали, в каком случае в Карабах могут войти российские миротворцы

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

В Кремле прокомментировали заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности обсуждении вопроса введения миротворческих сил России в Нагорно-Карабахскую республику на заседании Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в НКР. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия может ввести своих миротворцев в Карабах исключительно по согласованию с Баку и Ереваном.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявил, что он хотел бы чтобы российские миротворцы вошли в Карабах. При этом глава армянского правительства отметил, что такие вопросы «могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий авиаудара по столице Нагорного Карабаха.

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