В Кремле рассказали, в каком случае в Карабах могут войти российские миротворцы

В Кремле прокомментировали заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности обсуждении вопроса введения миротворческих сил России в Нагорно-Карабахскую республику на заседании Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в НКР. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия может ввести своих миротворцев в Карабах исключительно по согласованию с Баку и Ереваном.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявил, что он хотел бы чтобы российские миротворцы вошли в Карабах. При этом глава армянского правительства отметил, что такие вопросы «могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий авиаудара по столице Нагорного Карабаха.