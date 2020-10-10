Военная техника стягивается к резиденции главы Киргизии — видео
Президент республики Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения.
Фото, видео: TASS / IGOR KOVALENKO, 5-tv.ru
Колонна военной техники направилась к резиденции главы Киргизии «Ала-Арча» в Бишкеке, где 10 октября запланировано проведение заседания республиканского парламента. Депутатам предстоит утвердить кандидатуру нового премьер-министра.
Как сообщают местные СМИ, машины прошли по проспекту Манаса. Еще одна колонна зашла в столицу Киргизии с западной стороны и проследовала в сопровождении нарядов милиции в направлении центра города. Среди единиц техники замечены автобусы с тонированными стеклами, КАМАЗы и БТР.
Из-за идущих в Бишкеке протестов парламентарии вынуждены каждый раз искать новое место для проведения заседаний. По этой причине регулярно возникают проблемы с обеспечением кворума.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 9 октября ввел в столице республики режим чрезвычайного положения.
Массовые протесты в Киргизии начались после выборов в парламент республики, которые прошли 4 октября. За депутатские кресла боролись члены 16 партий, но барьер в 7% преодолели представители лишь четырех.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на экс-президента Киргизии в Бишкеке совершено покушение.
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