Колонна военной техники направилась к резиденции главы Киргизии «Ала-Арча» в Бишкеке, где 10 октября запланировано проведение заседания республиканского парламента. Депутатам предстоит утвердить кандидатуру нового премьер-министра.

Как сообщают местные СМИ, машины прошли по проспекту Манаса. Еще одна колонна зашла в столицу Киргизии с западной стороны и проследовала в сопровождении нарядов милиции в направлении центра города. Среди единиц техники замечены автобусы с тонированными стеклами, КАМАЗы и БТР.

Из-за идущих в Бишкеке протестов парламентарии вынуждены каждый раз искать новое место для проведения заседаний. По этой причине регулярно возникают проблемы с обеспечением кворума.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 9 октября ввел в столице республики режим чрезвычайного положения.

Массовые протесты в Киргизии начались после выборов в парламент республики, которые прошли 4 октября. За депутатские кресла боролись члены 16 партий, но барьер в 7% преодолели представители лишь четырех.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на экс-президента Киргизии в Бишкеке совершено покушение.