Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

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Василий Заика
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По словам врача Ольги Михайловой, порядка 50% инфицированных COVID-19 переносят заразу в легкой форме.

Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

Фото: www.globallookpress / Jochen Tack

Тема:
Эпидемия коронавируса

Врач Ольга Михайлова предупредила россиян об опасности бессимптомного течения коронавируса. В интервью «МедикФорум» специалист отметила, что при подобном течении заболевания пациенты впоследствии могут столкнуться с рядом различных осложнений.

«Большинство моих коллег сходятся на том, что отсутствие клинических симптомов — это тоже болезненное состояние. Нормально работающая иммунная система хочет уничтожить вирус как можно скорее, сопротивляется ему. А в данном случае ничего не происходит, то есть видимой реакции нет, но это не значит, что болезнь не проявит себя позже», — сказала Ольга Михайлова.

Специалист отметила, что практически 50% пациентов переносят COVID-19 достаточно легко. Инфицированные испытывают легкие боли в животе, слабость, першение в горле и головную боль.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев коронавируса на планете бьет рекорд второй день подряд. Наибольший рост количества пациентов с COVID-19 зафиксирован в Индии и США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что меры по борьбе с COVID-19 в Петербурге продлены до 29 ноября.

Тема:
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