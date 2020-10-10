«Сразу дорогой коньяк»: звезда «Кадетства» о своих развлечениях между съемками сериала

Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов в интервью в эфире YouTube-канала рассказал о ночных развлечениях во время съемок проекта. В то время 16-летний актер уже во всю употреблял алкогольные напитки и знакомился со взрослыми женщинами. На съемочной площадке он примерял образ примерного воспитанника Суворовского училища.

Работа над сериалом проходила в Твери и вместо прогулок по городу или экскурсий юный исполнитель роли Сырникова всецело отдавал себя ночной жизни, проводя время в клубах.

«Заказываешь себе сразу дорогой коньяк, и все телки за баром такие: „Ни фига себе!“», — цитирует Кирилла Емельянова Starhit.ru.

Актер признался, что ему приходилось выдавать себя за совершеннолетнего парня, чтобы добиться расположения женщин ради сексуальных утех. Его первая возлюбленная была старше аж на 11 лет.

«Ребята, когда такая разница — это офигенчик! Нам было интересно общаться. Не знаю, что я мог ей дать, но раз мы были продолжительное время вместе, значит, ее все устраивало», — сказал актер.

Говоря о проведенном в Твери времени, Кирилл Емельянов отметил, что его мимолетные связи были с девушками, которые не особо отличались красотой. В ходе интервью звезда «Кадетства» назвал их «облезлыми» и заявил, что черные полосы в их жизни преобладали над белыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду «Кадетства» оштрафовали за оскорбление полицейского.