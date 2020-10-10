Актер Дмитрий Шаракоис оказался в больнице Лондона. Он поделился с подписчиками своей страницы в Instagram, что вызвал скорую из-за ужасных головных болей. Ему было так плохо, что он заподозрил у себя инсульт или инфаркт.

Исполнитель роли Бори Левина в «Интернах» рассказал фанатам, что обращение к медикам было экстренным, но сама проблема появилась несколько недель назад.

«Вы особо не переживайте, у меня просто месяц дичайшие головные боли, сегодня был пик на протяжении четырех часов. Сильная пульсация в голове и сердце, — поделился Шаракоис. — Предварительно инсульта/инфаркта нет, но потребовались дополнительные проверки и сейчас должны еще раз проверить состояние, а также взять кровь».

Скорая помощь не сразу приехала к актеру, но в итоге он все же оказался на обследовании в больнице. Шаракоис живет в Лондоне. Британская система здравоохранения такова, что его могут не взять на госпитализацию без веских оснований. Однако он надеется, что сможет получить квалифицированную помощь и остаться под наблюдением медиков.

«Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью», — сделал он пугающее признание.

Instagram @sharakois

Поклонники «Бори Левина» очень разволновались из-за его сообщений в Instagram. Они стали давать советы актеру прямо в сторис. Шаракоис поблагодарил их и обещал взять некоторые на заметку.

«Успел посмотреть видео от невролога, что вы посоветовали. Также теперь понимаю, что точно нужно сменить подушку, измерить уровень гемоглобина. Возможно, принимать железо», — успокоил их актер.

После окончания ГИТИСа Дмитрий Шаракоис перебрался жить в Великобританию. Несмотря на популярность в России, для него игра в театре и кино была лишь способом заработка. В Лондоне он вел типичную жизнь иммигранта: подрабатывал официантом, таксистом и строителем. В итоге сосредоточился на работе маляром, открыл свое ИП и красит дома по заказу. Также он ведет канал на YouTube и дает советы по переезду в Англию.

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