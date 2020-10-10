«Была счастлива называться вашей дочерью» Вера из «Ворониных» помянула Клюева на 40 дней

Екатерина Волкова, известная по роли Веры в популярном сериале «Воронины», опубликовала на своей странице в Instagram трогательный пост, посвященный 40 дням со смерти актера Бориса Клюева, доводившегося ей в сериале свекром.

«Уже 40 дней, а кажется, что только вчера мне позвонили и сказали, что вас больше нет», — написала актриса.

По ее словам, народный артист России продолжает жить в ее душе, в ее мыслях, воспоминаниях, и так будет всегда. И он остается не только с ней, но и с миллионами поклонников.

«Не было ни дня, чтоб я о вас не думала, даже сейчас, на гастролях зрители передавали привет вам, осекались и… плакали. Спасибо, что были в моей жизни, люблю вас! Вы всегда будете в моем сердце. Светлая вам память, Борис Владимирович. Следите там за всей нашей-вашей Воронинской семьей, я была счастлива эти 11 лет называться вашей дочерью», — заключила свое обращение к покойному артисту Волкова.

К ее словам присоединились многие фанаты сериала.

«До сих пор не верится, что нет с нами всеми любимого Николая Петровича… Настолько он родной человек стал…»

«„Воронины“ — это шедевр, и изюминкой был Борис Клюев. Вечная память!»

«До сих пор не могу поверить, что его больше нет. Сижу, смотрю сериал „Воронины“ и слезы ручьем», — написали пользователи.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Борис Клюев скончался 1 сентября в возрасте 76 лет после продолжительной болезни. Его вдова Виктория рассказала, что в последнее время актер уже с трудом говорил, но рвался на репетиции в родной Малый театр.