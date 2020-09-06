«Уже не мог говорить»: Вдова Бориса Клюева рассказала о последних днях жизни актера

Вдова народного артиста РФ Бориса Клюева тяжело переживает уход мужа. Актер скончался 1 сентября в возрасте 76 лет после продолжительной болезни. Его смерть стала настоящим шоком для всех почитателей его творчества, коллег и друзей.

По словам Виктории Клюевой, ее супруг в последнее время с трудом мог говорить, но даже несмотря на это, очень хотел жить и продолжать работу в родном Малом театре.

«Уже не мог говорить, но он все равно: жить-жить, работать, спектакль последний, ему говорят: „Процедуры“, он: „Нет, репетиции“. Он был очень сильный человек, безумно любил свой театр, его в свое время приглашали во МХАТ, он сказал: „Отсюда никуда, это мой дом“. Не представляю, как дальше жить», — откровенно призналась вдова Клюева на траурной церемонии.

Виктория Клюева прожила с актером в браке 45 лет. Она стала третьей супругой народного артиста. Супруги души не чаяли друг в друге: актер всегда с нетерпением ждал отпуска, чтобы поехать с любимой женой в Италию.

Коллеги по съемочной площадке также до сих пор не могут прийти в себя от потери. Как призналась Екатерина Волкова, которая десять лет играла вместе с Клюевым в сериале «Воронины», актер был для нее «вторым папой». По ее словам, с уходом Клюева съемочная команда потеряла «главного члена семьи», пишет Starhit.ru.

Прощание с Борисом Клюевым прошло в Малом театре 4 сентября. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, что актрисе Людмиле Поляковой и поэту-песеннику Михаилу Шаброву понадобилась помощь медиков во время прощания с Клюевым.