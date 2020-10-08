«Будет отвечать!» — любовница написала на Тарзана заявление о побоях

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 549

Адвокат Анастасии Шульженко заявил, что девушка получила черепно-мозговую травму после встречи с мужем Королевой в гримерке.

Фото, видео: Instagram @anastasiya.shulzhenko, 5-tv.ru

Любовница Сергея Глушко, известного под прозвищем Тарзан, приехала в УВД по ЗАО Москвы, чтобы написать заявление на мужа певицы Наташи Королевой. Девушка обвинила Сергея Глушко в намеренном причинении ей легкого вреда здоровью.

Адвокат Шульженко Вадим Лялин подтвердил, что заявление подано и «с сегодняшнего дня пошло в работу». Любовница шоумена заявила, что тот толкнул ее, в результате чего Анастасия упала и неудачно ударилась головой.

«Черепно-мозговая травма как минимум — это то, что уже подтверждено в травмпункте», — заявил адвокат Шульженко, отвечая на вопрос, какие увечья получила его клиентка.

Ранее сама Шульженко в эфире федерального канала рассказала, как она пришла к Глушко в гримерку после выступления, чтобы поговорить. Однако муж Наташи Королевой не захотел ее видеть. В итоге Шульженко начала в прямом смысле слова бросаться на Сергея, умоляя выслушать ее. По итогу стриптизеру ничего не оставалось, кроме как оттолкнуть назойливую девушку.

«Глушко будет отвечать за то, что нанес повреждения своими агрессивными действиями моей доверительнице. Мы видим здесь намеренный толчок. Дальше пусть следствие разбирается», — резюмировал Вадим Лялин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тарзан поднял ценник своего стриптиза на фоне скандала с Королевой. Сергей Глушко публично признался своей супруге в измене, а также открестился от чувств к Анастасии Шульженко, которая обнародовала видео интимного характера с его участием. В интервью Ксении Собчак певица заявила, что простила мужа, а слова Шульженко о давнем романе назвала подставой.

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