Жесткие драки и отставка чиновников: Хронология беспорядков в Киргизии— репортаж

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На улицы вышли люди, недовольные итогами парламентских выборов.

Фото, видео: ТАСС / Абылай Саралаев, 5-tv.ru

В Киргизии в понедельник случился уже третий по счету в новейшей истории государственный переворот. И судя по всему он никого не удивил. Очередная революция проходит по обкатанному сценарию. Итоги парламентских выборов стали лишь детонатором, но точнее будет сказать – поводом.

Весь трагизм ситуации в том, что все эти погромы, беспорядки - это силовое продвижение во власть своих людей, за которых никто не голосовал. Более того, в большинстве случаев они представляют интересы каких-то кланов, групп, еще кого – то. Все это подменило нормальную политическую систему. 15 лет назад это произошло впервые.

Почему за десятилетия нашим соседям так и не удалось выстроить цивилизованные процессы? Почему хаос, привнесенный в республику извне, клокочет уже по инерции, даже без постороннего вмешательства? Из Бишкека репортаж ведет корреспондент Дмитрия Зименкина.

 

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