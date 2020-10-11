Видео: Эксперты оценили роль России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

На этой неделе Россия снова заявила о себе, как о стране-миротворце. В субботу при активном участие Москвы была остановлена бойня в Нагорном Карабахе. Переговоры руководителей трех министерств иностраннхы дел — российского, армянского и азербайджанского — длились почти 11 часов и закончились в ночь на субботу. Ереван и Баку договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Сейчас одна из главных задач — обмен пленными и телами погибших.

«Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Важно пояснить, что Минская группа ОБСЕ — это представители трех стран: России, Франции и США. И то, что мирный процесс пройдет при посредничестве группы — еще одно важное достижение. Главным инициатором переговоров в Москве был Владимир Путин. Наш президент не раз говорил: только равноудаленная сторона может выступать в роли посредника в урегулировании этого конфликта. Именно с такой позиции выступает сейчас Россия.

Итак, наша взвешенная и последовательная политика привела к перемирию. Осталось закрепить эту пока еще хрупкую конструкцию. Уже после переговоров в столице Владимиру Путину позвонил президент Ирана Хасан Рухани. Его обеспокоенность понятна. Иран граничит и с Арменией, и с Азербайджаном. Президент России подробно рассказал иранскому коллеге о том, какие меры предпринимает наша страна по деэскалации напряженности в регионе. Рухани, в свою очередь, полностью поддержал принятые в Москве договоренности и запуск переговорного процесса.

«То, что сделан шаг, закрепляющий вернуться за стол переговоров и готовность работать в рамках минских соглашений ОБСЕ. Во-вторых, то что согласились на присутствие миссии Красного Креста, потому что катастрофа становится гуманитарной для людей, которые там проживают», — отметила доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Нина Шевчук.

«Традиционно при молчаливом согласи всех мировых центров, Россия считается сильным переговорщиком и сильным игроком в этом регионе. Другого игрока, который мог бы на себя взять пусть даже моральную ответственность за идущие переговоры — нет», — оценил роль РФ политолог Николай Межевич.