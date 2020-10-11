Хрупкое перемирие: Сколько продлилась тишина в Нагорном Карабахе?

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В субботу в 12. 00 по местному времени в зоне конфликта вступил в силу режим прекращения огня, о котором накануне в Москве договорились главы МИД Азербайджана и Армении.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Пушки в Нагорном Карабахе на время замолчали. В эту субботу днем в столице республики Степанакерте после многодневных обстрелов наконец-то воцарилась тишина. Жители города пока еще до конца не верят в возвращение мирной жизни, но постепенно покидают убежища. Где-то открылись магазины, на улицах появились машины.

Впрочем, перемирие это очень хрупкое. К сожалению, уже поздним вечером 10-го октября там снова прозвучали взрывы. Станислав Григорьев с места событий.

Эскалация длящегося больше 30 лет армяно-азербайджанского конфликта началась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, в пресс-службе главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Власти непризнанной НКР ввели военное положение, население призвали укрыться. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.

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