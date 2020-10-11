История одного палача: Почему в России 24 года назад отменили смертную казнь
10 октября отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью.
Фото, видео: www.globallookpress / West Coast Surfer; 5-tv.ru
Всемирный день борьбы со смертной казнью отмечается 10 октября. Вопрос о применении высшей меры наказания будет актуальным на протяжении всего существования цивилизации. Общество давно разделилось на две части. Как и страны, где выносят смертельные приговоры и где они запрещены.
Академик Дмитрий Лихачев говорил:
"Смертная казнь воспитывает равнодушие к чужой жизни, создает эффект привыкания к смерти".
Но попробуйте объяснить это безутешной матери убитого ребенка, когда она понимает, что маньяк отнявший самое ценное, будет жить и дальше, пусть и в тюрьме. В России уже 24 года никого не казнят. До сих пор граждане разделены примерно поровну - на тех, кто "за" и кто "против".
Мы задумались, а насколько допустимо это наказание сегодня? И где те самые морально-этические границы? Корреспондент Максим Облендер поговорил с настоящим палачом, который принимал участие в казни 150 человек. Шокирующие откровения и размышления о гуманности общества.
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