🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 октября, убывающая Луна в знаке Льва дает шанс многим знакам привнести в свою жизнь гармонию. Некоторым стоит проявить решительность.

♈ Овен

Вам стоит научиться принимать себя тем, кто вы есть. Внутри вас есть силы, чтобы осознать собственное дарование — помните, что таланты есть у каждого человека! Не стоит обращать внимание на то, что о вас думают другие люди, если они — всего лишь посторонние. Почувствуйте уверенность в себе и проявите решимость. Не сомневайтесь в себе даже на долю секунды, и Вселенная вам поможет.

Космический совет: примите себя.

♉ Телец

Иногда в наших мыслях все гораздо сложнее, чем на самом деле. Вам, Телец, следует вспомнить об этом. Не давайте воплотиться вашим негативным ожиданиям, не кормите страхами свое подсознание. Помните, что мир чуток к нашим настроениям.

Космический совет: меньше негативных мыслей.

♊ Близнецы

Самое время благодарить Вселенную, что услышала ваши желания. Но при этом не умаляйте собственных заслуг — в том успехе, который к вам сегодня придет, есть ваш вклад. Сохраняйте спокойствие, впереди много интересной работы!

Космический совет: примите успех с благодарностью.

♋ Рак

Не время сомневаться в себе. Вас ожидает помощь со стороны для решительного шага, но нужно быть мужественным. Проявите волю, и в вашей жизни начнутся преобразования, которых вы так ждали! Помните, успех любит отважных.

Космический совет: отбросьте сомнения, и вперед.

♌ Лев

Вы пребываете в умиротворении, ваша жизнь входит в привычную колею. Вам стоит проявить благодарность к тем, кто вам помог обрести это равновесие. Проведите время в близкими, выходные для этого отлично подойдут. Общение с тем, кто вам дорог, пойдет на пользу вашим отношениям и укрепит их.

Космический совет: проведите время с дорогим вам человеком.

♍ Дева

Ваши трудности связаны с тем, что вы слишком много на себя берете. Научитесь делегировать задачи, не отказывайтесь от помощи, которую вам предлагают. Если вам хочется уделить внимание и работе, и личной жизни — нет ничего, что бы этому препятствовало. Доверьтесь тому, кто вас поддерживал в последние дни.

Космический совет: примите помощь и научитесь делегировать.

♎ Весы

В выходной стоит посвятить время саморазвитию. Позвольте себе достичь гармонии с самим собой, несмотря на то, что не все в вашем окружении вас понимают. Чувство вины, которое вы испытываете, уйдет, если вы с полной отдачей займетесь любимым делом.

Космический совет: найдите гармонию с собой.

♏ Скорпион

Вы склонны придумывать проблемы, когда их нет, и знаете об этой своей особенности. Взгляните на свою ситуацию со стороны — она действительно безвыходная? Позвольте себе отвлечься от мыслей о проблеме, и поймете, что все не так плохо, как вам кажется.

Космический совет: посмотрите на проблему со стороны.

♐ Стрелец

Будущее в ваших руках, Стрелец. Вы имеете все шансы сделать его прекрасным. В последнее время вы копили намерения и строили план, самое время его применить. Однако не стоит спешить. Рассчитывайте каждый шаг, двигаясь постепенно к цели. Вселенная вам поможет, открыв новые возможности.

Космический совет: настройтесь на позитивные изменения.

♑ Козерог

Вы устали выбирать между карьерой и личными планами. Отпустите себя, Козерог! Забудьте о слове «борьба» и вспомните слово «баланс». Только холодная голова поможет вам расставить приоритеты и остаться в выигрыше по всем пунктам!

Космический совет: найдите баланс.

♒ Водолей

Вас ждет удачный день. На личном фронте наступит гармония, хотя раньше вам казалось, что все в движении, и вы его не контролируете. Позвольте себе принять любовь и поддержку, не критикуя за то, как именно ее проявляют. Будьте терпимее, и это приведет к изменениям в лучшую сторону.

Космический совет: будьте терпимее к любящим вас людям.

♊ Рыбы

Внешне в вашей жизни все идеально, но вас гложет беспокойство. Разберитесь, что именно вам мешает, и отпустите свой страх. Возможно некоторое приключение, которое поможет вам справиться с эмоциями. Не бойтесь его, вперед!

Космический совет: настройтесь на приключение.

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