«Колеса в кипятке»: Горячая вода хлынула на дорогу после прорыва трубы в Петербурге

Прорыв труб произошел в Санкт-Петербурге в Московском районе города. Как сообщают пользователи социальной сети, авария случилась на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе. В результате горячая вода хлынула прямо дорогу, где были припаркованы автомобили.

«Очень много машин стоят по пол колеса в кипятке, службы на месте», — пишут очевидцы.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что в нескольких местах на улице дежурят аварийные службы, от машин, стоящих вдоль дороги, валит пар.

Ранее аналогичная авария на Измайловском проспекте в центре Северной столицы. Тогда в кипятке оказалось по меньшей мере 15 автомобилей.