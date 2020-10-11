«Колеса в кипятке»: Горячая вода хлынула на дорогу после прорыва трубы в Петербурге
Авария случилась в Московском районе Северной столицы.
Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Прорыв труб произошел в Санкт-Петербурге в Московском районе города. Как сообщают пользователи социальной сети, авария случилась на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе. В результате горячая вода хлынула прямо дорогу, где были припаркованы автомобили.
«Очень много машин стоят по пол колеса в кипятке, службы на месте», — пишут очевидцы.
Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что в нескольких местах на улице дежурят аварийные службы, от машин, стоящих вдоль дороги, валит пар.
Ранее аналогичная авария на Измайловском проспекте в центре Северной столицы. Тогда в кипятке оказалось по меньшей мере 15 автомобилей.
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