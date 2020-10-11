«Колеса в кипятке»: Горячая вода хлынула на дорогу после прорыва трубы в Петербурге

|
Алина Потёмкина
15

Авария случилась в Московском районе Северной столицы.

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Прорыв труб произошел в Санкт-Петербурге в Московском районе города. Как сообщают пользователи социальной сети, авария случилась на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе. В результате горячая вода хлынула прямо дорогу, где были припаркованы автомобили. 

«Очень много машин стоят по пол колеса в кипятке, службы на месте», — пишут очевидцы.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что в нескольких местах на улице дежурят аварийные службы, от машин, стоящих вдоль дороги, валит пар.

Ранее аналогичная авария на Измайловском проспекте в центре Северной столицы. Тогда в кипятке оказалось по меньшей мере 15 автомобилей.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:07
«Колеса в кипятке»: Горячая вода хлынула на дорогу после прорыва трубы в Петербурге
3:02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака
2:51
«Черный инкубатор»: Как бизнес суррогатных матерей в России ставит под угрозу жизнь младенцев
2:31
Соседов назвал дуэт Аллегровой и Крутого «мертворожденным ребенком»
2:10
Гонщица разбилась в аварии на ралли в Португалии — кадры с места
1:54
«Голод до побед»: Гассиев рассказал о настрое перед боем с Джонсоном

Сейчас читают

День памяти Харитона Исповедника: Что можно и нельзя делать 11 октября
«Он — моя семья»: Почему Охлобыстин продолжает общаться с Ефремовым после ДТП?
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок