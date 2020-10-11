Кети Топурия спровоцировала слухи о родах новым фото

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Алина Потёмкина
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На снимке, опубликованном в сторис поп-дивы, фанаты разглядели коляску.

Кети Топурия спровоцировала слухи о родах новым фото

Фото: Instagram @keti_one_official

Вот уже долгое время в сети не утихают обсуждения возможной беременности «А’Студио»Кети Топурии. Поклонники тщательно разглядывали каждый снимок поп-дивы в поисках доказательств того, что она находится в положении. Прежде всего, любопытные пользователи обращали внимание на одежду свободного кроя знаменитости и изменения в ее фигуре.

Однако теперь фолловеры пошли дальше. Внимательные подписчики Топурии заметили, что на свежем снимке с ее дочкой, который Топурия выложила в разделе сторис в Instagram, на заднем плане находится детская коляска. Фанаты соотнесли этот факт с возможной беременностью кумира и пришли к выводу, что, вероятно, солистка «А’Студио» уже родила. 

Впрочем, сама знаменитость домыслы фанатов предпочитает никак не комментировать. 

Instagram @keti_one_official

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенс предсказала, каким будет брак Кети Топурии с Львом Деньговым. Пара вместе уже около двух лет. Об их союзе стало известно после того, как девушка разошлась с рэпером Гуфом.

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