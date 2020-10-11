Две лодки перевернулись на красноярском водохранилище

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Карина Бернтгольц
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Известно об одном погибшем в результате инцидента.

Две лодки перевернулись на красноярском водохранилище

Фото: РИА Новости / Илья Наймушин

Две лодки «Прогресс» перевернулись на Красноярском водохранилище в районе залива Каменка. По данным МЧС, в них находилось шесть человек. Один из них погиб. Пятерым удалось спастись. Их состояние здоровье оценивается как удовлетворительное.

К поисково-спасательной операции привлекались 14 человек, пять единиц техники, из них два плавсредства.

Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова назвала РИА Новости возможную причину произошедшего. По ее словам, лодки могли перевернуться в результате шторма. Красноярской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания



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