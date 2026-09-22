Трамп выразил надежду на завершение конфликта на Украине до зимы

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Американский лидер считает, что мирное соглашение принесет пользу обеим сторонам.

Трамп о завершении конфликта на Украине до зимы

Фото: Reuters/Ukrainian Presidential Press Ser

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Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине удастся завершить до наступления зимы. Об этом глава Белого дома заявил 22 сентября на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Что-то серьезное до зимы», — согласился Трамп, оценивая возможные сроки урегулирования.

Президент США подчеркнул, что заключение мирного соглашения будет выгодно как России, так и Украине.

Зеленский также назвал завершение конфликта до зимы реалистичным сценарием. По его мнению, достичь такого результата можно при содействии американского лидера.

«Я надеюсь, что мы сможем положить конец конфликту. Нам в этом поможет президент Трамп. Я думаю, это нужно сделать как можно скорее, пока не настала зима», — заявил президент Украины.

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