Трамп призвал европейских политиков осторожнее говорить о России

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 32 0

Президент США оценил риск прямого конфликта Европы с Россией.

Трамп оценил риск конфликта Европы с Россией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Великобритания и другие европейские государства смогут избежать прямого конфликта с Россией. Такое мнение 22 сентября во время общения с журналистами выразил президент США Дональд Трамп.

«Думаю, все будет в порядке», — ответил американский лидер на вопрос о возможном противостоянии.

Комментируя позицию бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера, глава Белого дома назвал его риторику чрезмерно жесткой. Трамп также призвал политика проявлять больше осторожности в высказываниях, касающихся конфликта с Россией.

Нынешнего британского премьера Энди Бэрнэма президент США оценил положительно. Трамп обратил внимание на то, что глава правительства поддерживает Украину. Американский лидер также заявил, что видел публичную дискуссию по этому вопросу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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