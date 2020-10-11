Видео: Мотоциклист на высокой скорости вылетел с разведенного моста в Петербурге

Мотоциклист на высокой скорости слетел с разводного моста в Санкт-Петербурге. Как сообщили охранники на месте происшествия, мужчину достали из воды на правом берегу набережной у Сампсониевского моста. Байк Kawasaki затонул.

По предварительной информации, около двух часов ночи 11 октября водитель, не обращая внимания на ограждения и красный свет светофора, сорвался в воду перед разводной частью моста. По данному факту проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ужесточении мер для водителей слишком «громких» мотоциклов. Помимо законопроекта об отмене транспортного налога, который могут заменить акцизы на топливо, в Госдуме собираются значительно увеличить штрафы за превышение нормы шума.