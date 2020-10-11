Видео: Мотоциклист на высокой скорости вылетел с разведенного моста в Петербурге

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 39

В результате инцидента мужчина погиб.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Мотоциклист на высокой скорости слетел с разводного моста в Санкт-Петербурге.  Как сообщили охранники на месте происшествия, мужчину достали из воды на правом берегу набережной у Сампсониевского моста. Байк Kawasaki затонул.

По предварительной информации,  около двух часов ночи 11 октября водитель, не обращая внимания на ограждения и красный свет светофора, сорвался в воду перед разводной частью моста. По данному факту проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ужесточении мер для водителей слишком «громких» мотоциклов. Помимо законопроекта об отмене транспортного налога, который могут заменить акцизы на топливо, в Госдуме собираются значительно увеличить штрафы за превышение нормы шума.

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