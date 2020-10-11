Как женщине воспитать сына настоящим мужчиной: главные ошибки и ценные советы

Многие матери балуют своих сыновей, позволяют шалости и прощают непослушание. В итоге многие с годами понимают, что вместо «настоящих мужчин» они воспитали хлюпиков, неженок, лентяев или грубиянов. Как избежать таких ошибок, в интервью 5-tv.ru рассказал психолог и коуч Павел Раков.

Женщине трудно бывает найти баланс между лаской и строгостью в воспитании мальчика. Особенно это касается матерей-одиночек, а также случаев, когда отец ребенка абстрагируется от этого вопроса или ушел из семьи. Начинать всегда следует с себя.

«Дети — настоящие эмпаты, чувствуют психологическое состояние своих родителей гораздо больше, чем взрослые, — пояснил Раков. — Мать, находящаяся в стрессе, создает у сына протест, особенно в переходном возрасте. Благодаря эмпатии у людей формируются бессознательные психологические установки на всю жизнь».

Примером тут служат истории, когда дети бессознательно копируют поведение своей несчастной, одинокой, подверженной печальным настроениям матери. Девочки — более стойкие, а вот мальчики часто запоминают такую модель поведения на всю жизнь.

«Вот откуда у сына берется состояние жертвы. Вот почему он никогда не добьется успеха и не станет самостоятельным, — уверен коуч. — Чтобы научить сына любить и быть успешным, уметь брать ответственность за свои слова и поступки, мать просто обязана быть счастливой, любить себя».

Все начинается с понимания и доверия к себе. Добиться этого непросто, но это необходимо ради будущего своих сыновей.

Павел Раков полагает, что полюбить себя женщина может после прохождения четырех этапов:

Понимание природы своих чувств и эмоций, их причины;

Умение брать чувства, переживания, желания под контроль;

Способность влиять на поведение мужчин;

Устроенность в жизни.

Последний пункт особенно важен. Так можно научить ребенка уважать чужие чувства в общении.

«Сын не хочет слушать мать, если с ней что-то не в порядке. Рядом со счастливой женщиной дети тоже счастливы. И тогда мать чувствует себя отлично, — уверен Раков. — Останется только объяснить сыну, что такое личное пространство других людей. Это значит, что границы ребенка заканчиваются там, где начинаются границы другого человека».

Напоследок коуч уточнил, что следование этим советам поможет вовлечь отца ребенка в процесс воспитания детей. А это — гарантия гармонии в отношениях, успеха и счастья всей семьи.

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